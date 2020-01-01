FLAŞ
6 saat önce
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Devlet olarak çevre uyumu konusunda tesislerin gecikmelerine şahit olursak inisiyatif almaktan çekinmeyeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 07:23 Kaynak: DHA
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Devlet olarak çevre uyumu konusunda tesislerin gecikmelerine şahit olursak inisiyatif almaktan çekinmeyeceğiz. 100 milyon dolarlık çevreye uyum yükümlülüğü söz konusu. Sadece baca gazı değil onarım izleme üniteleri yapılması, kül atıklarının depolanması gibi birçok husus var.
Son Dakika Altın üretiminde Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor