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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (İdlib'teki saldırılar) 200-250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( İdlib'teki saldırılar) 200-250 bin mülteci sınırımıza doğru hareket halinde. Karşılıklı bazı tedbirler engellemeye çalışıyoruz. Ama karşınızdakiler insan. Biz batının yaptığı gibi dikenli tellerle bariyerler oluşturamayız. Çok daha adil insani olanını yapmak durumundayız. Onların keseleri dolu olabilir, ama gönülleri çoraktır.


Recep Tayyip Erdoğan, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:03 Kaynak: DHA
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