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Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda, Irak/Kandil'de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema FARKİN (K) (G.M.) ve Beritan AVESTA (K) (L.A.) isimli BTÖ mensupları yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:00 Kaynak: DHA
Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda, Irak/Kandil'de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema FARKİN (K) (G.M.) ve Beritan AVESTA (K) (L.A.) isimli BTÖ mensupları yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
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