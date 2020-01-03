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6 saat önce

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda, Irak/Kandil'de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema FARKİN (K) (G.M.) ve Beritan AVESTA (K) (L.A.) isimli BTÖ mensupları yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

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Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından müşterek gerçekleştirilen operasyonda, Irak/Kandil'de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema FARKİN (K) (G.M.) ve Beritan AVESTA (K) (L.A.) isimli BTÖ mensupları yakalanarak Türkiye'ye getirildi.


Emniyet Müdürlüğü, Irak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:00 Kaynak: DHA
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