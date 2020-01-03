flaş - Son Dakika
Son Dakika Güncel flaş - Son Dakika

flaş

6 saat önce

Bakan Albayrak: Enflasyonda 2019'u hedeflediğimiz %12 seviyesinin altında kapattık. 2020'de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak.

flaş, System.String[]

Bakan Albayrak: Enflasyonda 2019'u hedeflediğimiz %12 seviyesinin altında kapattık. 2020'de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Albayrak: İstihdama dayalı büyüme modeliyle değişim sürecini başlatacağız
Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu İstinaf mahkemesi Ahmet Altan'ın 5 yıl 11 aylık hapis cezalarını onadı

Son Dakika Haberleri
19:17 Kızını taciz edeni öldüren babaya 12 yıl hapis - Son Dakika
19:16 FETÖ soruşturması kapsamında aranırken MİT tarafından Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye... - Son Dakika
19:13 Çaldıkları malzemeleri çekçekle taşıttılar - Son Dakika
19:13 Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı - Son Dakika
19:12 İDOB, 2020'ye "Dans Üçgeni" ile başlayacak - Son Dakika
18:26 Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü! Libya ve Suriye konuşuldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 19:21:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: flaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]