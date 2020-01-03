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6 saat önce

Ankara'da yılbaşı gecesi 4 kişinin yaşamını yitirdiği yangının itfaiye raporu: Isınma amaçla yakılan elektrikli ısıtıcının çevresindeki koltuk, kanepe, halı gibi yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu yangının çıktığı, alevlerin diğer yanıcı eşyalara sirayet ederek genişlediği ve yangının da...

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Ankara'da yılbaşı gecesi 4 kişinin yaşamını yitirdiği yangının itfaiye raporu: Isınma amaçla yakılan elektrikli ısıtıcının çevresindeki koltuk, kanepe, halı gibi yanıcı maddeleri tutuşturması sonucu yangının çıktığı, alevlerin diğer yanıcı eşyalara sirayet ederek genişlediği ve yangının da bu şekilde çıktığı kanaatine varılmıştır.


İtfaiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:24 Kaynak: DHA
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