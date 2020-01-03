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6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında düzensiz göçmen boyunun batma tehlikesi geçirdiği ihbarının alınması üzere arama kurtarma faaliyetlerinde 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:41 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında düzensiz göçmen boyunun batma tehlikesi geçirdiği ihbarının alınması üzere arama kurtarma faaliyetlerinde 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.
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