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6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında düzensiz göçmen boyunun batma tehlikesi geçirdiği ihbarının alınması üzere arama kurtarma faaliyetlerinde 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.

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İçişleri Bakanlığı: Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında düzensiz göçmen boyunun batma tehlikesi geçirdiği ihbarının alınması üzere arama kurtarma faaliyetlerinde 8 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır.


İçişleri Bakanlığı, Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:42 Kaynak: DHA
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