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6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: Bölgede tırmanan ABD-İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz.

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Dışişleri Bakanlığı: Bölgede tırmanan ABD- İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz. Özellikle Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak'ın, hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz.


Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:20 Kaynak: DHA
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