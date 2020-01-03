Dışişleri Bakanlığı: Bölgede tırmanan ABD- İran gerginliğinden derin endişe duyuyoruz. Özellikle Irak'ın çatışma alanı haline getirilmesinin hem Irak'ın, hem de bölgemizin barış ve istikrarına zarar vereceği uyarısını kuvvetle tekrar vurguluyoruz.