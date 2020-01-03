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7 saat önce
AK Partili Ömer Çelik: Irak'ın güvenlik ve istikrarı Türkiye ve tüm bölge için hayati önemdedir.
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:51 Kaynak: DHA
AK Partili Ömer Çelik: Irak'ın güvenlik ve istikrarı Türkiye ve tüm bölge için hayati önemdedir. Irak'ta istikrarsızlığı artıracak eylemler tüm bölgenin aleyhinedir.
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