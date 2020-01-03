Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron'un talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.