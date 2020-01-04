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7 saat önce

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.

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MSB: Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.


Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:40 Kaynak: DHA
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