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Dış İşleri Bakını Çavuşoğlu: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi bölge barış ve istikrarına büyük risk oluşturdu.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:11 Kaynak: DHA
Dış İşleri Bakını Çavuşoğlu: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi bölge barış ve istikrarına büyük risk oluşturdu. ABD ve İran gerginliğinin azaltılması için yoğun çaba harcıyoruz.
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