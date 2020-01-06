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6 saat önce

Dış İşleri Bakını Çavuşoğlu: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi bölge barış ve istikrarına büyük risk oluşturdu.

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Dış İşleri Bakını Çavuşoğlu: Kasım Süleymani'nin öldürülmesi bölge barış ve istikrarına büyük risk oluşturdu. ABD ve İran gerginliğinin azaltılması için yoğun çaba harcıyoruz.


Kasım Süleymani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:11 Kaynak: DHA
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