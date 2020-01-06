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6 saat önce

Bakan Çavuşoğlu: Libya'da havadan bakarsak Hafter lehine. Karada ise durum dengeli. Bu savaşın kazanını olmaz. Trablus'un içine girerse sokak savaşına döner ve çok sayıda insan ölür.

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Bakan Çavuşoğlu: Libya'da havadan bakarsak Hafter lehine. Karada ise durum dengeli. Bu savaşın kazanını olmaz. Trablus'un içine girerse sokak savaşına döner ve çok sayıda insan ölür.


Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:07 Kaynak: DHA
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