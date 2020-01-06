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6 saat önce
Bakan Çavuşoğlu: Libya'da havadan bakarsak Hafter lehine. Karada ise durum dengeli. Bu savaşın kazanını olmaz. Trablus'un içine girerse sokak savaşına döner ve çok sayıda insan ölür.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:07 Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu: Libya'da havadan bakarsak Hafter lehine. Karada ise durum dengeli. Bu savaşın kazanını olmaz. Trablus'un içine girerse sokak savaşına döner ve çok sayıda insan ölür.
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