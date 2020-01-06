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6 saat önce

Ömer Çelik: (Libya'ya asker gönderilmesi) "Ateşkesin sağlamasına yönelik katkı için orada bulunacağız. Ateşkesin ve istikrarın sağlanması için hem diplomatik hem sahadaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.

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Ömer Çelik: ( Libya'ya asker gönderilmesi) "Ateşkesin sağlamasına yönelik katkı için orada bulunacağız. Ateşkesin ve istikrarın sağlanması için hem diplomatik hem sahadaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Meşru hükümetin daveti üzerine bulunuyoruz. Biz meşru bir hükümeti desteklemek üzere oradayız. Kimse ile çatışmak üzere orada değiliz."


Ömer Çelik, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:45 Kaynak: DHA
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