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İbrahim Kalın: İdlib'deki kritik durum masaya yatırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:19 Kaynak: DHA
İbrahim Kalın: İdlib'deki kritik durum masaya yatırıldı. Saldırılar Astana mutabakatının ihlali anlamına geliyor aynı zamanda Rusya tarafına rejimi durdurma noktasında gerekli adımları atma çağrısında bulunuyoruz. Yarın Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşeceği öncelikli konu başlıklarından birisi olacak.
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