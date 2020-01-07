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6 saat önce

İbrahim Kalın: İdlib'deki kritik durum masaya yatırıldı.

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İbrahim Kalın: İdlib'deki kritik durum masaya yatırıldı. Saldırılar Astana mutabakatının ihlali anlamına geliyor aynı zamanda Rusya tarafına rejimi durdurma noktasında gerekli adımları atma çağrısında bulunuyoruz. Yarın Cumhurbaşkanımızın Putin ile görüşeceği öncelikli konu başlıklarından birisi olacak.


İbrahim Kalın, Astana, Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:19 Kaynak: DHA
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