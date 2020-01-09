FLAŞ
6 saat önce
Ulaştırma Bakanı Turhan: Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir arasında YHT hattı çalışmalarını hızlandırdık.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:12 Kaynak: DHA
Ulaştırma Bakanı Turhan: Ankara- Sivas ve Ankara- İzmir arasında YHT hattı çalışmalarını hızlandırdık. Halen 1.889 kilometresi yüksek hızlı demiryolu hattı yapım çalışmalarımız devam ediyoruz. Yapımı devam etmekte olan 393 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattında Balışeyh- Yerköy- Akdağmadeni kesiminde mart ayı içerisinde test sürüşlerine başlamayı ve projeyi 2020 yılı 2.çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz.
Son Dakika Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü Ahmet Davutoğlu'nun yeni partisi Gelecek Partisi'nde üç il başkanı belli oldu Son dakika: Bakan Albayrak'tan çiftçilere müjde: Ziraat Bankası borçları 5 yıla kadar vadelendirecek Bilecik'te bir özel anaokulunda çekilen fotoğraflar, kenti ayağa kaldırdı