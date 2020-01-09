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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Doğu Akdeniz'i çatışma değil işbirliği sahasına dönüştürmek üzere, GKRY dışındaki tüm ülkelerle işbirliğine hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:21 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Doğu Akdeniz'i çatışma değil işbirliği sahasına dönüştürmek üzere, GKRY dışındaki tüm ülkelerle işbirliğine hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz.
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