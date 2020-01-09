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6 saat önce

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Doğu Akdeniz'i çatışma değil işbirliği sahasına dönüştürmek üzere, GKRY dışındaki tüm ülkelerle işbirliğine hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz.

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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: Doğu Akdeniz'i çatışma değil işbirliği sahasına dönüştürmek üzere, GKRY dışındaki tüm ülkelerle işbirliğine hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz.


Doğu Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:21 Kaynak: DHA
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