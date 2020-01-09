flaş - Son Dakika
Son Dakika Güncel flaş - Son Dakika

flaş

6 saat önce

FETÖ/PDY çatı davasının firari sanığı Koza İpek Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın, 'terör örgütüne üye olmak', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'güveni kötüye kullanmak, suçlarından yargılandığı davada;

flaş, System.String[]

FETÖ/PDY çatı davasının firari sanığı Koza İpek Holding eski yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de aralarında olduğu 20 sanığın, 'terör örgütüne üye olmak', 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet', 'güveni kötüye kullanmak, suçlarından yargılandığı davada; Cafer Tekin İpek'e toplam 79 yıl 8 ay 21 gün hapis ve 250 bin lira adli para cezası, Melek İpek'e toplam 12 yıl 8 ay hapis ve 104 bin lira adli para cezası verildi. Yargılaması tamamlanan sanıkların şirketlerdeki hisselerinin müsadere yoluyla hazineye devredilmesine hükmedildi.


Melek İpek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Koza İpek Holding davasında karar çıktı: Sanıklara hapis cezası verildi
Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis Cumhurbaşkanına hakaretten yargılanan çocuğun uzlaşma talebi İstiklal Marşı'nı ezberlemesiyle kabul... Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı

Son Dakika Haberleri
18:12 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü - Son Dakika
18:12 AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Çanakkale'yi gezdi - Son Dakika
18:12 Muğla'da cinsel taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
18:11 Edirne fetö şüphelilerini yunanistan'a kaçıran 7 organizatör yakalandı - Son Dakika
18:05 İletişim Başkanı Altun'dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
17:15 Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lıyı, MİT yakaladı - Son Dakika
17:07 Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 18:13:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: flaş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]