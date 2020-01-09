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6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı. 2002'den beri devlet korumasında yetişenlerden kamuya yerleştirdiklerimizin sayısı 29 bine ulaştı."


Recep Tayyip Erdoğan, Memur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:49 Kaynak: DHA
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