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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:51 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı. 2002'den beri devlet korumasında yetişenlerden kamuya yerleştirdiklerimizin sayısı 29 bine ulaştı."
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