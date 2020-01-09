Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizdeki engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı. 2002'den beri devlet korumasında yetişenlerden kamuya yerleştirdiklerimizin sayısı 29 bine ulaştı."