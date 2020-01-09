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7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerçekleştirdiğimiz harekatlarla terör koridorunu paramparça ettik. Türk askerlerinin çöllere gönderilmesinden bahsedenlerin kendi zihinleri çölleşmiş bataklaşmış durumdadır.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gerçekleştirdiğimiz harekatlarla terör koridorunu paramparça ettik. Türk askerlerinin çöllere gönderilmesinden bahsedenlerin kendi zihinleri çölleşmiş bataklaşmış durumdadır.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:21 Kaynak: DHA
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