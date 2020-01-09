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6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/AB Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü. Görüşmelerde Libya meselesi ele alındı.


Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:52 Kaynak: DHA
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