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18 dakika önce

flash!İstanbul Valiliği: bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü olarak "Transit Geçiş Trafiğine" kapatılmıştır.

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İstanbul Valiliği: bu sabah saatlerinde yaşanan sis nedeniyle boğaz çift yönlü olarak "Transit Geçiş Trafiğine" kapatılmıştır.


Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:22 Kaynak: DHA
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