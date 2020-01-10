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6 saat önce

MSB: Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır.

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MSB: Rusya Federasyonu ile sağlanan mutabakat çerçevesinde; İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içerisinde 12 Ocak 2020 saat 00: 01'den itibaren ateşkes uygulaması başlatılacaktır.


İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:09 Kaynak: DHA
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