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6 saat önce
2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu 3'üncü maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-2 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:47 Kaynak: DHA
2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri B Grubu 3'üncü maçında Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika'yı 3-2 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.
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