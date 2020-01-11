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6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne ile görüştü.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne ile görüştü. Çavuşoğlu, İran'da düşen Ukrayna uçağındaki Kanada vatandaşları için taziye dileklerinde bulundu.


Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:01 Kaynak: DHA
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