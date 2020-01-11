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İstanbul Valiliği: Dün batan balıkçı gemisinde bulunan kayıp 3 balıkçıdan 1'inin cenazesi yüzeye çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:02 Kaynak: DHA
İstanbul Valiliği: Dün batan balıkçı gemisinde bulunan kayıp 3 balıkçıdan 1'inin cenazesi yüzeye çıkarıldı.
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