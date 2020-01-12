flaş!
22 dakika önce
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finalde Almanya'nın rakibi olmaya hak kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 01:23 Kaynak: DHA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri yarı final maçında Polonya'yı 3-2 mağlup ederek finalde Almanya'nın rakibi olmaya hak kazandı.
Son Dakika Mesaj attığı kadın tarafından ifşa edilen Rafet El Roman intikam için harekete geçti Cenk Tosun yeni takımıyla ilk maçına çıktı FOX TV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kadın, erken final yapıyor İşine gitmek için bindiği servis otobüsünde şoförün cinsel istismarına direnen genç kadın boğularak öldürüldü