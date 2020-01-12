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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup ederek Olimpiyatlar'da mücadele etmeye hak kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:52 Kaynak: DHA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup ederek Olimpiyatlar'da mücadele etmeye hak kazandı.
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