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12 dakika önce

Van'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde 13 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi.

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Van'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde 13 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi.


İpekyolu, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:53 Kaynak: DHA
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