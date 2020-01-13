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Van'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde 13 Ağustos Pazartesi günü eğitime ara verildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:53 Kaynak: DHA
Van'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçelerinde 13 Ağustos Pazartesi günü eğitime ara verildi.
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