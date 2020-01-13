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6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Moskova'daki görüşmeler devam ediyor akşam saatlerinde bu görüşmeler herhalde nihayetlenecektir ama olumlu istikamette devam ettiği bilgisini aldım.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:00 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Moskova'daki görüşmeler devam ediyor akşam saatlerinde bu görüşmeler herhalde nihayetlenecektir ama olumlu istikamette devam ettiği bilgisini aldım.
Son Dakika Bakan Turhan'ın 'İmamoğlu iptal etti, Erdoğan talimat verdi' sözlerine İBB'den cevap geldi Moskova'da düzenlenen Libya toplantısında UMH ve Hafter güçleri birlikte oturmak zorunda kaldı "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki fark 11 puan UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti