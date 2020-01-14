flaş
7 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sadece ulusal değil birçok uluslararası projeyi de hayata geçirdik.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:59 Kaynak: DHA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sadece ulusal değil birçok uluslararası projeyi de hayata geçirdik. TANAP ve TürkAkım'ı enerjide merkez ülke olma yolunda attığımız en stratejik adımlar oldu. TANAP ve TürkAkım ile ülkemize ilk etapta yıllık 21,75 milyar metreküp doğal gaz getireceğiz."
Son Dakika Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi 85 yaşındaki kadın çekicinin kaldırdığı araçtan düştü, hastaneye kaldırıldı Meteoroloji uzmanından İstanbul'a çok kritik uyarı! Perşembe ve Pazar günü 'asit yağmuru' bekleniyor