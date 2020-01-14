Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sadece ulusal değil birçok uluslararası projeyi de hayata geçirdik. TANAP ve TürkAkım'ı enerjide merkez ülke olma yolunda attığımız en stratejik adımlar oldu. TANAP ve TürkAkım ile ülkemize ilk etapta yıllık 21,75 milyar metreküp doğal gaz getireceğiz."