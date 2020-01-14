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6 saat önce
Hulusi Akar: Libya'da ateşkesi mutlaka başaracağız. Olmaz olur mu, Dünyanın sonu mu geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:00 Kaynak: DHA
Hulusi Akar: Libya'da ateşkesi mutlaka başaracağız. Olmaz olur mu, Dünyanın sonu mu geldi. Hem Libya hem idlib'de siyasi bir çözümle oradaki sükunun sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Akan kanın durması umudumuz.
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