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6 saat önce

Hulusi Akar: Libya'da ateşkesi mutlaka başaracağız. Olmaz olur mu, Dünyanın sonu mu geldi.

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Hulusi Akar: Libya'da ateşkesi mutlaka başaracağız. Olmaz olur mu, Dünyanın sonu mu geldi. Hem Libya hem idlib'de siyasi bir çözümle oradaki sükunun sağlanması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Akan kanın durması umudumuz.


Hulusi Akar, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:00 Kaynak: DHA
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