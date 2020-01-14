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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Suriye'deki durum) Maalesef bize verilen sözler ile sahadaki durum arasında yer yer ciddi düzeylere varan farklılıklar var. Muhataplarımıza harekatlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğimizi söylüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:20 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ( Suriye'deki durum) Maalesef bize verilen sözler ile sahadaki durum arasında yer yer ciddi düzeylere varan farklılıklar var. Muhataplarımıza harekatlarımıza kaldığımız yerden devam edeceğimizi söylüyoruz. Suriye'de gelişmeler bizim için beka vasfını sürdürdüğü sürece geri idamı atmamız mümkün değildir.
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