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6 saat önce

Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye'de milli bir hidrojen stratejisi belirleme zamanı geldi.

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Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye'de milli bir hidrojen stratejisi belirleme zamanı geldi. Yerli bir hidrojen sanayisi oluşturmak birinci önceliğimiz olacak.


Fatih Dönmez, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:34 Kaynak: DHA
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