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Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye'de milli bir hidrojen stratejisi belirleme zamanı geldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 10:34 Kaynak: DHA
Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Türkiye'de milli bir hidrojen stratejisi belirleme zamanı geldi. Yerli bir hidrojen sanayisi oluşturmak birinci önceliğimiz olacak.
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