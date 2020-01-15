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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz ülkemizi teknoloji çöplüğüne dönüşmüş görmek istemiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:51 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz ülkemizi teknoloji çöplüğüne dönüşmüş görmek istemiyoruz. Birbiriyle uyumlu teknoloji konusunda gereken her türlü tedbiri almak zorundayız. İnşallah akıllı şehirler konusunda aynı hatayı yapmayacağız. Şehirlerde atılan her adımın stratejiye uygun yapılmasını sağlamakta kararlıyız.
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