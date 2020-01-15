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7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz ülkemizi teknoloji çöplüğüne dönüşmüş görmek istemiyoruz.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz ülkemizi teknoloji çöplüğüne dönüşmüş görmek istemiyoruz. Birbiriyle uyumlu teknoloji konusunda gereken her türlü tedbiri almak zorundayız. İnşallah akıllı şehirler konusunda aynı hatayı yapmayacağız. Şehirlerde atılan her adımın stratejiye uygun yapılmasını sağlamakta kararlıyız.


Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:51 Kaynak: DHA
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