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Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar: (Libya konusunda) "Sosyal medyada yer alan "ateşkes bitti" sözlerinin arazide, sahada bir karşılığı yok. Önü sonu belli olmayan bir twitti.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:04 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar: (Libya konusunda) "Sosyal medyada yer alan "ateşkes bitti" sözlerinin arazide, sahada bir karşılığı yok. Önü sonu belli olmayan bir twitti. Bu konuda herkesin dikkatli olması lazım."
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