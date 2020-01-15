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Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar: (Libya ateşkesi konusunda) "Biz ilkeli bir şekilde duruşumuzu sürdürüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:06 Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar: (Libya ateşkesi konusunda) "Biz ilkeli bir şekilde duruşumuzu sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü yaptığı açıklama noktasındayız. Sayın Putin'in ve onun ekibinin çalışmasının sonuçlarını bekliyoruz. Bu konuda muhattap Ruslar'dır"
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