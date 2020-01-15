Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar: (Libya ateşkesi konusunda) "Biz ilkeli bir şekilde duruşumuzu sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dünkü yaptığı açıklama noktasındayız. Sayın Putin'in ve onun ekibinin çalışmasının sonuçlarını bekliyoruz. Bu konuda muhattap Ruslar'dır"