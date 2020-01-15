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6 saat önce

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Biz F-35 konusunda üzerimize düşen bütün taahütleri yerine getirdik.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Biz F-35 konusunda üzerimize düşen bütün taahütleri yerine getirdik. Çözüm odaklı girişimlerde olmazsanız biz de başka arayışlara gireriz"


Hulusi Akar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:11 Kaynak: DHA
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