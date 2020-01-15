Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: (Hileli gıdalarla alakalı sorulan soruya) Tabi ki mevcut mevzuatta caydırıcı bir ceza yok. En yüksek mertebeden mevzuata göre ceza veriyoruz. Ama caydırıcı olmuyor. Firmalar ödedikleri cezalardan daha çok para kazandıkları için devam ediyorlar. Bununla alakalı bir yasal düzenleme çalışması yaptık. Ticaretten men ya da hapis cezası olabilir.