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6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: (Hileli gıdalarla alakalı sorulan soruya) Tabi ki mevcut mevzuatta caydırıcı bir ceza yok. En yüksek mertebeden mevzuata göre ceza veriyoruz.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: (Hileli gıdalarla alakalı sorulan soruya) Tabi ki mevcut mevzuatta caydırıcı bir ceza yok. En yüksek mertebeden mevzuata göre ceza veriyoruz. Ama caydırıcı olmuyor. Firmalar ödedikleri cezalardan daha çok para kazandıkları için devam ediyorlar. Bununla alakalı bir yasal düzenleme çalışması yaptık. Ticaretten men ya da hapis cezası olabilir.


Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:09 Kaynak: DHA
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