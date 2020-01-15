FLAŞ
6 saat önce
Flash!!İstanbul Valiliği: Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadının yaralandığı olayla ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:40 Kaynak: DHA
Flash!!
İstanbul Valiliği: Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadının yaralandığı olayla ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı.
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