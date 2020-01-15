FLAŞ - Son Dakika
Son Dakika Güncel FLAŞ - Son Dakika

FLAŞ

6 saat önce

Dışişleri Bakanlığı: Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na dün akşam Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve büro çalışanlarından bazılarının gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz.

FLAŞ, System.String[]

Dışişleri Bakanlığı: Anadolu Ajansı'nın Kahire Bürosu'na dün akşam Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve  büro çalışanlarından bazılarının gerekçe gösterilmeden gözaltına alınması Türk basınına yönelik bir taciz ve yıldırma eylemidir, şiddetle kınıyoruz.


Dışişleri Bakanlığı, Anadolu Ajansı, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:03 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz
Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın Türkiye'den SMO askerlerine vatandaşlık verilecek iddialarına sert tepki: Tamamen gerçek dışı

Son Dakika Haberleri
23:22 ABD Dışişleri Bakanlığından "AA çalışanı gazetecileri serbest bırakın" çağrısı - Son Dakika
23:20 Eski Korgeneral Metin İyidil hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
23:20 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (2) - Son Dakika
23:20 Sudan'da isyancı askerlerin ele geçirdiği petrol sahaları kurtarıldı - Son Dakika
23:19 Prof. Dr. Ünüvar: "Libya ile Türkiye arasında bir hat oluşturmamız lazım" - Son Dakika
23:02 ABD'den Mısır'a çağrı: Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakın - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 23:28:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: FLAŞ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]