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MSB: Irak kuzeyinde TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:00 Kaynak: DHA
MSB: Irak kuzeyinde TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.
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