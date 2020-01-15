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6 saat önce

MSB: Irak kuzeyinde TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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MSB: Irak kuzeyinde TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava destekli operasyonda 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.


Irak, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:00 Kaynak: DHA
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