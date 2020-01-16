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İçişleri Bakanlığı: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:22 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanlığı: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 1 İsveç uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir.
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