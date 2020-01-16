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6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.

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İçişleri Bakanlığı: Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir.  Bu kapsamda bugün 1 İsveç uyruklu YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir.


İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:22 Kaynak: DHA
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