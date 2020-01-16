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Bakan Akar; İran Savunma Bakanı Tuğg. Hatemi ve İran Gnkur.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:14 Kaynak: DHA
Bakan Akar; İran Savunma Bakanı Tuğg. Hatemi ve İran Gnkur. Bşk. Tümg. Bakıri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
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