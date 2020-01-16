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6 saat önce

Bakan Akar; İran Savunma Bakanı Tuğg. Hatemi ve İran Gnkur.

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Bakan Akar; İran Savunma Bakanı Tuğg. Hatemi ve İran Gnkur. Bşk. Tümg. Bakıri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde, başta bölgede yaşanan son gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.


Muhammed Hatemi, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:14 Kaynak: DHA
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