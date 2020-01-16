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MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 16 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:46 Kaynak: DHA
MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 16 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
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