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11 dakika önce

MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 16 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

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MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 16 Ocak 2020 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.


Barış Pınarı Harekatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:46 Kaynak: DHA
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