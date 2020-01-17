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Devlet Bahçeli: (FETÖ'nün siyasi ayağının bulunması için CHP'nin Meclis'te verdiği öneri): Kalkıp beş partiyi bir araya getirdik Meclis'te, ne yapacağız hepimiz savcılık mı yapacağız? Hakimlik mi yapacağız, kolluk kuvvetlerinin mensupları mı olacağız? Böyle şey olmaz.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:01 Kaynak: DHA
Devlet Bahçeli: (FETÖ'nün siyasi ayağının bulunması için CHP'nin Meclis'te verdiği öneri): Kalkıp beş partiyi bir araya getirdik Meclis'te, ne yapacağız hepimiz savcılık mı yapacağız? Hakimlik mi yapacağız, kolluk kuvvetlerinin mensupları mı olacağız? Böyle şey olmaz.
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