Devlet Bahçeli: (FETÖ'nün siyasi ayağının bulunması için CHP'nin Meclis'te verdiği öneri): Kalkıp beş partiyi bir araya getirdik Meclis'te, ne yapacağız hepimiz savcılık mı yapacağız? Hakimlik mi yapacağız, kolluk kuvvetlerinin mensupları mı olacağız? Böyle şey olmaz.