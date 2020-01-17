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6 saat önce

Devlet Bahçeli: (FETÖ'nün siyasi ayağının bulunması için CHP'nin Meclis'te verdiği öneri): Kalkıp beş partiyi bir araya getirdik Meclis'te, ne yapacağız hepimiz savcılık mı yapacağız? Hakimlik mi yapacağız, kolluk kuvvetlerinin mensupları mı olacağız? Böyle şey olmaz.

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Devlet Bahçeli: (FETÖ'nün siyasi ayağının bulunması için CHP'nin Meclis'te verdiği öneri): Kalkıp beş partiyi bir araya getirdik Meclis'te, ne yapacağız hepimiz savcılık mı yapacağız? Hakimlik mi yapacağız, kolluk kuvvetlerinin mensupları mı olacağız? Böyle şey olmaz.


Cumhuriyet Halk Partisi, Devlet Bahçeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:01 Kaynak: DHA
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